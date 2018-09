Motociclista colide com cavalo e ambos morrem, na BR-232 em Pernambuco

Um motociclista morreu após chocar a moto que pilotava com um cavalo no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa quinta-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 21h15 no quilômetro 5,2 no sentido Recife/Interior da BR-232. O homem e o cavalo morreram no local, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O cavalo estava solto na rodovia e foi atingido pela moto quando tentava atravessar a pista, segundo a PRF. O motoqueiro não viu o animal e colidiu com ele. Com o impacto do choque, o cavalo foi arremessado para o acostamento.

Da Folha de Pernambuco