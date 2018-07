Motociclista colide em viatura da PM na PE-390 em Serra Talhada

Policiais Militares do 14° BPM faziam patrulhamento na PE-390 na noite desse domingo (21), quando foram surpreendidos pelo envolvido W. M. N. de S., 28 anos, que colidiu com sua motocicleta na traseira da viatura policial quebrando o farol traseiro do lado esquerdo da viatura.

O envolvido trafegava em uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha e apresentava sinais de embriagues. De imediato, o efetivo policial encaminhou o condutor da moto para o hospital, e depois de receber atendimento médico foi encaminhado a PRF onde se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O condutor da motocicleta foi levado para DPC local para que fossem tomadas as devidas providências. O mesmo foi autuado em flagrante.