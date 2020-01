Motociclista é gravemente ferido ao ser arremessado após moto colidir em carro em PE

Um grave acidente foi registrado na manhã dessa sexta-feira (10) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no cruzamento que dá acesso à ponte do Severino Afonso, no bairro Jardim Panorama.

Nas imagens é possível perceber que um carro passa pela avenida principal do bairro quando uma moto, aparentemente em alta velocidade, bate no automóvel. Em seguida, o motociclista é arremessado.

O vídeo acima ainda mostra que o capacete da vítima sai no momento do impacto. O homem chegou a bater a cabeça no meio-fio da calçada. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA) em estado grave. (G1)