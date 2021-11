Motociclista é preso após pertubação do sossego em Serra Talhada

Na noite deste domingo (14), por volta das 19h30, foi registrado um caso de pertubação de sossego e porte de entorpecentes em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no Bom Jesus.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM, durante rondas e abordagens com demais equipes da unidade, avistaram dois envolvidos transitando na motocicleta, pelo endereço descrito. O veículo possuía um cano torbal, produzindo barulho, incomodando e perturbando o sossego alheio.

Ao ser efetuada a revista pessoal nos indivíduos, foi constatado que o condutor da moto não possuía CNH. Ainda na ocasião, os agentes visualizaram quando o passageiro da garupa se desfez de um invólucro plástico contendo uma substância análoga à cocaína.

Diante do fato, as partes foram conduzidas a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto