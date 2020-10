Motociclista morre ao ser atingido por caminhão após motorista perder controle do veículo, em PE

Um motociclista de 26 anos morreu após ser atingido por um caminhão na noite do domingo (11), na BR-104, em Panelas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma descida.

Ainda segundo a PRF, após perder o controle, o motorista pulou do caminhão em movimento junto com o passageiro. Em seguida, o veículo colidiu frontalmente na motocicleta e caiu em uma ribanceira.

O motorista e o passageiro do caminhão ficaram feridos e foram socorridos inicialmente para o Hospital de Panelas, conforme informou a polícia. Além da PRF, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)