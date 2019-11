Motociclista morre após acidente na BR-232

Um motociclista de 46 anos morreu após um acidente no último domingo (24) na BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma moto quando entrou na contramão da rodovia e bateu de frente com um carro que transportava quatro pessoas.

Ainda de acordo com a PRF, os passageiros do carro não ficaram feridos, mas o piloto da moto não resistiu e morreu no local. O motorista do outro veículo realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)