Motociclista morre após bater em ambulância na PE-149, em PE

Um motoqueiro morreu em um acidente registrado na manhã dessa quinta-feira (19) na PE-149, entre Altinho e Ibirajuba, no Agreste pernambucano.

Segundo informações, uma ambulância estava indo para o Recife para levar um paciente quando acabou colidindo com uma moto, que invadiu a pista. O motoqueiro foi arremessado e morreu no local.

As pessoas que estavam dentro da ambulância não ficaram feridas. A população aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC).

Do NE10 Interior