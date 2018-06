Motociclista morre após bater em caminhão na PE-158, no Agreste de Pernambuco

Um motociclista morreu após bater em um caminhão na PE-158, em Calçado, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima bateu de frente no caminhão que vinha sentido contrário na pista.

Ainda segundo a PM, o homem chegou a ser socorrido para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do outro veículo permaneceu no local do acidente e prestou esclarecimentos para a polícia.

A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)