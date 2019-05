Motociclista morre após bater em carro na BR-104, no Agreste de PE

Um homem de 38 anos morreu em um acidente de motocicleta na tarde dessa quarta-feira (22) na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi atingido por um carro.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do outro veículo realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

O corpo do homem será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil irá investigar o caso. (G1)