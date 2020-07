Um motociclista de 53 anos morreu na manhã dessa terça-feira (27) após colidir com um carro na BR-232, em Encruzilhada de São João, distrito de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava parado quando ocorreu a colisão

O homem perdeu o controle da moto, colidiu com o carro, se desequilibrou e caiu. Ele não resistiu e morreu no local. O motorista do carro não ficou ferido. (G1)