Motociclista morre após colidir com carro na BR-424, em PE

Um carro e uma motocicleta colidiram nesse sábado (14) na BR-424, em Caetés, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta fez uma ultrapassagem e colidiu de frente com um carro. Em seguida, o carro entrou na contramão e colidiu com outro carro que estava passando.

O motociclista, de 36 anos, morreu no local. O passageiro da moto tem 12 anos e ficou ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, e depois para o Hospital da Restauração, no Recife.

Os ocupantes dos carros não se feriram. Os motoristas fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Segundo informações da polícia, o motociclista não tinha carteira de habilitação.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local.

Via NE10 Interior