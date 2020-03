Motociclista morre após colidir com carro na zona rural de Arcoverde

Um homem de 34 anos morreu após um acidente nesse domingo (22) na BR-232, no Sítio Riacho do Meio, na zona rural de Arcoverde, no Sertão pernambucano. Segundo informações da polícia, o motorista envolvido no acidente informou que seguia viagem com a esposa e o filho quando foi surpreendido por um motociclista que tentou ultrapassar um caminhão em uma curva.

O motorista do carro teria tentado desviar, mas acabou colidindo com a moto. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Os ocupantes do carro não se feriram.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. O condutor do carro fez o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo.

O Instituto de Criminalística (IC) encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia local.

