Um homem morreu em um acidente na manhã dessa quarta-feira (19), na BR-423, em Iati, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma motocicleta quando bateu em um carro.

O condutor da moto morreu no local, já o motorista do outro veículo foi socorrido para um hospital local. O estado de saúde dele não foi informado. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. (G1)