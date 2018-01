Motociclista morre após colidir contra égua na PE-95, no Agreste de PE

Um homem não identificado morreu na manhã dessa quinta-feira (4) após colidir contra uma égua na PE-95 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o animal também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a PM, a causa do acidente é desconhecida. Com o impacto do acidente, a moto da vítima foi arremessada para as margens da rodovia.