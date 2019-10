Motociclista morre após colidir em caminhonete na PE-177, em PE

Um motociclista morreu na manhã dessa quarta-feira (9) após colidir com uma caminhonete na PE-177, em São João, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima estava falando no celular enquanto pilotava a moto.

Ainda segundo a PM, a vítima invadiu a contramão da rodovia e, em seguida, bateu no outro veículo. O motociclista morreu no local do acidente. O caso vai ser encaminhado para a Polícia Civil. (G1)