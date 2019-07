Motociclista morre após colidir em carro no Anel Viário em Caruaru

Um motociclista morreu em um acidente na manhã deste sábado (27) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transportes de Caruaru (Destra), uma motocicleta e um carro bateram de frente no Anel Viário, no bairro Indianópolis.

O condutor do carro, que também colidiu em um poste, sofreu ferimentos leves.

O corpo do homem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Destra esteve no local para as medidas cabíveis. (G1)