Motociclista morre após colidir em traseira de caminhão na BR-232, em Serra Talhada

Um homem de 41 anos morreu em um acidente registrado em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima pilotava uma moto quando bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado na BR-232 no Km 409 da via. Ainda segundo a PRF, não havia ninguém no veículo. O motociclista morreu no local.

A Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso para identificar o proprietário do veículo.

Via NE10