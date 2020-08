Motociclista morre após colisão entre moto e caminhão, em Custódia

Um motociclista morreu na noite do último domingo (16) após uma colisão entre a moto que ele pilotava e um caminhão na BR-232, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 330 da rodovia.

A vítima tentou desviar do caminhão para realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo na traseira do veículo. O motociclista se desequilibrou e teve ferimentos na cabeça. Ele não resistiu e morreu no local. (G1)