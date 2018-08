Motociclista morre após desviar de cão e bater de frente com muro no Agreste de PE

Um motociclista de 38 anos morreu na tarde desse sábado (25) após um acidente de trânsito no bairro São João da Escócia em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra), a vítima tentou desviar de um cão e bateu de frente com muro na rua Dallas.

Ainda segundo a Destra, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas já encontrou o homem sem vida. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)