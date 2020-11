Motociclista morre após moto colidir em caminhão na BR-424, no Agreste de PE

Um motociclista morreu após a moto que ele pilotava colidir na traseira de um caminhão na BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu no sábado (31), no km 64 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu do local do acidente antes da chegada da viatura. A suspeita da PRF “é de que a moto estava realizando um ‘racha’ com outra motocicleta no local”. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)