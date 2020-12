Motociclista morre após ser atingido por carro no Agreste de PE

Um motociclista morreu em um acidente na BR-424, entre Garanhuns e Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, no domingo (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de passeio vinha no sentido contrário da pista, perdeu o controle do veículo e invadiu a faixa onde estava o condutor da moto.

O motociclista morreu no local. Já o motorista do carro fugiu logo após o acidente. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)