Motociclista morre após ser atingido por ônibus na BR-232

Um motociclista de 25 anos morreu na segunda-feira (15) após um ônibus invadir a contramão na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus vinha do Sertão.

O motorista informou que um caminhão parou bruscamente e, para evitar a colisão, ele freou o ônibus. O condutor perdeu o controle do veículo e entrou na contramão. Em seguida, colidiu com o motociclista, que vinha no sentido contrário.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)