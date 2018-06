Motociclista morre após ser atingido por veículo na BR-116, no Sertão de PE

Um homem de 31 anos foi encontrado sem vida na manhã desse domingo (17) no KM 82 da BR-116, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cabrobó, a vítima estava pilotando uma moto quando foi atingida por um veículo de grande porte ainda não identificado.

Ainda segundo a PRF, o condutor do veículo que colidiu com a moto não ficou no local. O corpo da vítima foi levado pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina. (G1)