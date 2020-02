Motociclista morre após sofrer acidente na BR-316

Uma pessoa morreu após sofrer um acidente de trânsito na BR 316, em Trindade, Sertão de Pernambuco, na noite do sábado (15). De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a motocicleta pilotada pela vítima bateu em carro.

Ainda de acordo com a PM, a vítima, que não teve a identidade revelada, morreu no local. O motorista do carro fugiu. Os dois veículos envolvidos no acidente foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (G1)