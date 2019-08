Um motociclista morreu em um acidente na BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, no domingo (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro bateu na traseira da motocicleta. O condutor da moto morreu no local.

O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)