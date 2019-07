Motociclista morre em acidente na BR-423, no Agreste de PE

Um motociclista morreu em um acidente na noite do último domingo (30) na BR-423, em Calçado, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta entrou na contramão da rodovia e bateu de frente com um carro.

O homem não resistiu e morreu no local. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido para um hospital de Garanhuns, conforme a PRF.

Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da PRF, a a Polícia Civil esteve no local do acidente. O caso será investigado. (G1)