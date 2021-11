Motociclista morre em acidente no Sertão Pernambucano

No final da tarde deste domingo (21), aconteceu um acidente fatal de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com as informações, um homem de idade não revelada, conhecido pelo nome de Celso, morreu após se envolver em um acidente de moto nas imediações da Agrovila 16 do Perímetro Irrigado Fulgêncio.

Ainda de acordo com informações de Gilberto Pereira da Rádio Orocó FM, o fato aconteceu por volta das 17h30.

Celso estava pilotando uma moto modelo Titam de cor vermelha, infelizmente Celso não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Com informações do Blog o Povo com a Notícia.

Do Nayn Neto