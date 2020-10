Motociclista morre em colisão entre carro e moto na BR-110, no Sertão de PE

Um motociclista de 33 anos morreu na noite do último sábado (24) em um acidente envolvendo um carro e uma moto na BR-110, em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta.

Pelos vestígios verificados no local, a moto entrou na contramão da rodovia. O motociclista não resistiu e morreu no local. Quando os policiais chegaram no km 135 da rodovia, não havia ninguém no carro. Além da PRF, a Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso. (G1)