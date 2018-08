Motociclistas morrem após colidirem veículos contra animais na PE-390, em Serra Talhada

Dois motociclistas identificados como Alessandro Cordeiro dos Santos, 39 anos e Pedro Soares Rolim, 66 anos, morreram na tarde deste domingo (19) após colidirem os veículos em que estavam contra dois bois. O acidente aconteceu na PE-390, que liga Serra Talhada ao município de Floresta.

Segundo informações, por volta das 12h30 Alessandro e Pedro colidiram de frente com os animais após uma curva nas proximidades da entrada de acesso ao distrito de São Miguel. Ainda de acordo com informações, as vítimas eram naturais de Petrolândia e estavam representando a cidade num encontro de motociclistas, que estava sendo realizado em Patos, na Paraíba.

Os corpos dos motociclistas foram levados para o necrotério do Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).