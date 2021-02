Motociclistas são presos em flagrante em Serra Talhada

Na noite desta quinta-feira (18), três pessoas foram presas em flagrante totalmente alcoolizadas em Serra Talhada. Os crimes foram registrados entre às 23h30 e 23h55.

Por volta das 23h30, o primeiro caso foi registrado na Rua 04, no Bom Jesus. Os Policiais avistaram o veículo VW/POLO Sedan, prata, o qual foi dada ordem de parada. Após abordagem pessoal, foi perguntado se tinha ingerido bebidas alcoólicas, e ele confirmou. Na ocasião, foi realizado o teste do bafômetro com o resultado de 0,37 mg/l.

Logo em seguida, por volta das 23h50, na Travessa Domingos Rodrigues, no bairro Nossa Senhora da Penha, os policiais avistaram o imputado conduzindo o veículo Honda/Bis em atitude suspeita. Após ordem de parada e abordagem pessoal, foi constatado que o imputado apresentava sinais de embriaguez. Na ocasião, foi realizado o teste do bafômetro com o resultado de 0,69 mg/l.

Na mesma Travessa, os Policiais Militares do 14°BPM durante patrulhamento no endereço já citado, avistaram o veículo DAFRO/SPEED o qual foi dada ordem de parada. Após abordagem pessoal, constatado visíveis sinais de embriaguez, e ao ser perguntado se tinha ingerido bebidas alcoólicas, e ele confirmou. Na ocasião, foi realizado o teste do bafômetro.

Todos os imputados foram levados a Delegacia de Polícia Civil, em Serra Talhada para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto