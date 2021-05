Motoqueiro morre ao ser esmagado por caçamba em acidente de trânsito na cidade Petrolina Pernambuco

No início da manhã desta terça-feira, (11), um motoqueiro morreu em acidente envolvendo uma caçamba na estrada do Distrito Industrial de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do blog Edenevaldo Alves, a caçamba atravessou a pista enquanto o motoqueiro saiu sentido Cohab VI/Jardim Guararapes.

A vítima ficou presas às ferragens juntamente com a motocicleta. O trânsito ficou complicado e a polícia foi até o local para manter o controle da situação.

blogjcampos