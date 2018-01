Motorista bêbado é detido ao tentar subornar policiais com R$ 100 para não ser autuado em Serra Talhada

Um motorista de 36 anos foi detido nesse domingo (14) após tentar subornar policiais para não ser autuado na BR-232 em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava bêbado.

Segundo a PRF, ele foi abordado durante uma fiscalização no km 405 da rodovia. O teste do bafômetro constatou que o motorista apresentava um índice de 0,39mg/l de álcool no corpo.