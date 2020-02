Motorista com pane mecânica é detido no Agreste de PE

Um motorista de 42 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira (11), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caminhão que o motorista dirigia, apresentou problemas mecânicos e estava obstruindo o fluxo de veículos na rodovia.

De acordo com a PRF, policiais rodoviários federais foram acionados para auxiliar um motorista com pane mecânica que estava causando retenção no fluxo da BR-104, próximo ao quilômetro 66. Ao chegarem lá, foi feita consulta aos sistemas internos da PRF, tanto na documentação pessoal, quanto do veículo.

Foi identificado que contra o motorista possuía mandado de prisão em aberto desde 2018, por não pagamento de pensão alimentícia. Já o caminhão que transportava uma carga de milho, estava com excesso de peso.

Diante das irregularidades, o homem foi levado para a Polícia Civil de Caruaru e posteriormente conduzido ao presídio Juiz Plácido de Souza. O veículo além de multado, foi recolhido para o pátio, até que o dono faça o transbordo da carga excedente. (G1)