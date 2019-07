Motorista com sinais de embriaguez é detido com 103 kg de maconha na BR-232

Um homem, de 27 anos, que transportava 103 kg de maconha em uma caminhonete roubada, foi detido na segunda-feira (29) na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O motorista estava com sinais de embriaguez e havia saído de Petrolândia, no Sertão, com destino ao Recife.

De acordo com a PRF, o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a abordagem foram encontrados na carroceria da caminhonete fardos contendo a droga e foi descoberto que o veículo havia sido roubado no dia 28 de maio em Gravatá.

O condutor foi detido e encaminhado junto com o entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano, para a continuidade dos procedimentos legais. (G1)