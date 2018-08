Motorista com sinais de embriaguez perde controle e tomba caminhão na BR-232 em Pernambuco

Um motorista ficou ferido após perder o controle do caminhão com carga de chocolates que dirigia e tombar na pista na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Com o acidente, que ocorreu por volta das 6h no quilômetro 43 do sentido Recife da via, foi derramado óleo na pista e os carros seguem pela faixa da esquerda, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O teste do bafômetro feito pelo motorista apontou consumo de 0,92 mg/L de álcool no sangue, o que configura crime de trânsito.

O motorista foi socorrido para o Hospital João Murilo, na cidade de Vitória, com ferimentos leves, mas queixando-se de dores. A identidade e o estado de saúde do motorista não foram informados. Após receber alta, o motorista será autuado e encaminhado a uma delegacia de Polícia Civil.

Um outro caminhão da empresa foi ao local do acidente realizar a transferência da carga. Um guincho será enviado para destombar o veículo.

Da Folha de Pernambuco