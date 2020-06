Motorista de aplicativo é detido com 149 kg de maconha na BR-232

Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi detido com 149 kg de maconha na noite do sábado (13), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor informou iria entregar a droga no Recife.

“O flagrante foi realizado durante uma fiscalização em frente à unidade da PRF, localizada no quilômetro 71 da rodovia. Ao abordar um carro com placas do Recife, os policiais logo sentiram o odor típico da droga”, conforme informou a PRF.

Segundo a polícia, após verificar o interior do automóvel, foram encontrados 10 fardos com cerca de 14,9 Kg de maconha cada, no banco traseiro e no porta-malas do veículo.

O homem e o entorpecente foram encaminhados, com o apoio da Polícia Militar, para a Delegacia de Polícia Civil de Gravatá. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão e multa. (G1)