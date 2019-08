Motorista de aplicativo é morto a tiros em Caruaru

Um motorista de aplicativo de 41 anos foi morto na manhã desse sábado (17) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi assassinada a tiros no bairro Petrópolis.

Ainda segundo informações da PM, suspeitos em um veículo se aproximaram e atiraram contra o carro de passeio. O irmão da vítima também estava no carro, mas não foi atingido pelos disparos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)