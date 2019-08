O motorista de um caminhão capotou após perder o controle do veículo na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa terça-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga do caminhão era composta por bombonas de água. O condutor teve ferimentos leves no braço. A causa do acidente será investigada. (G1)