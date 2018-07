Motorista de caminhão carregado com concreto é preso por embriaguez em Salgueiro

Um motorista de caminhão foi preso sob efeito de álcool nessa terça-feira (03), na BR-116, em Salgueiro (PE), no Sertão Central. De acordo com a Polícia Rodoviária federal (PRF), o homem, de 37 anos, dirigia um veículo carregado com quase 14 toneladas de concreto, no momento em que foi abordado.

Os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 23 da rodovia, quando observaram um caminhão realizando ultrapassagens em um trecho de pista simples e com faixa contínua amarela. Conforme a PRF, o motorista desobedeceu a ordem de parada dada pela equipe, mas foi alcançado logo em seguida.

Após a abordagem, foi constatado que o motorista não portava documento de identificação e se confundiu ao ser questionado sobre sua data de nascimento. Ele também exalava odor de bebida alcoólica, segundo a PRF, mas negou que tivesse bebido.

Bafômetro

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, pelo qual ficou constatado o índice de 0,51mg/l, que configura crime de trânsito. Além da multa no valor de R$ 2.934,70, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (DPC) local. A penalidade para a embriaguez ao volante prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.