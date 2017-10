Motorista de caminhão cegonha é detido por dirigir embriagado em Salgueiro

O motorista de um caminhão cegonha foi preso na BR-322, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A prisão foi feita durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a PRF, o motorista “estava sob efeito de álcool”. O caso aconteceu no último sábado (30), mas só foi divulgado nessa segunda-feira (2).