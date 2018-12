Motorista de caminhão é flagrado cochilando na BR-232 em Pernambuco

Um motorista de caminhão foi flagrado cochilando na direção do veículo, na quinta-feira (20), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi realizado durante uma ronda noturna. Ao verificar o disco do tacógrafo, que registra o tempo de direção, a distância percorrida e a velocidade do veículo, foi constatado o desrespeito à Lei do Descanso do Motorista.

Pela análise do disco foi verificado que na terça-feira (18) o motorista só havia descansado 5h40, na quarta-feira(19) a pausa foi de 4h10 e na quinta-feira (20), 1h45, conforme a PRF.

O homem foi autuado pela infração e o caminhão foi removido para o pátio, devido ao mau estado de conservação e por outras irregularidades. (G1)