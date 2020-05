Motorista de caminhão perde controle de veículo, capota e morre na BR-232

Um homem morreu em um acidente na BR-232, em Encruzilhada de São João, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, na tarde desse domingo (10). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Ainda segundo a PRF, o homem estava sozinho no momento do acidente e morreu no local. O corpo do motorista foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)