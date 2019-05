Motorista de carro com 500 quilos de maconha troca tiros com a PM e foge por estrada de barro em PE

Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (2), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PM, o homem que transportava a droga em direção ao Recife desceu do carro antes da abordagem policial, trocou tiros com os agentes e fugiu por uma estrada de barro.

A maconha foi apreendida na Serra das Russas em uma ação conjunta do Grupo de Apoio Tático Itinerante do 19º Batalhão da PM e o núcleo de inteligência da polícia. A droga estava armazenada em pacotes dentro da carroceria de uma caminhonete e nos bancos do veículo.

“O homem vinha para o Recife com a droga, quando o interceptamos. Ele correu e chegou a atirar contra nós, mas ninguém saiu ferido. A placa do carro onde ele estava não consta como roubada e é do município de Serra Talhada [no Sertão]”, diz o major Eliel Tomaz de Aquino, comandante do 19º Batalhão da PM.

A maconha e o carro apreendidos foram levados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico, localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. (G1)