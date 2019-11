Motorista de carro morre após colidir com caminhão em Arcoverde

O motorista de um carro, de 52 anos, morreu após um acidente na madrugada desta quinta-feira (21) no quilômetro 239,3 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele colidiu frontalmente com um caminhão. Ainda segundo a PRF, os vestígios no local indicavam que o carro entrou na contramão.

O motorista do caminhão não ficou ferido e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Do NE10 Interior