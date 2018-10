Motorista de ex-vereador é assassinado a tiros em Serra Talhada

Um homem identificado como Fábio Agamenon da Silva, de 47 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (07), no Sítio Cachoeira, na zona rural de Serra Talhada.

Segundo informações, a vítima foi assassinada após uma discussão por motivos fúteis.

Ainda de acordo com informações, Fábio era motorista do ex-vereador Leirson Magalhães.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 26 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018.