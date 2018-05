Motorista de ônibus é flagrado dirigindo embriagado na BR-232, em Serra Talhada

Um motorista de ônibus foi flagrado dirigindo embriagado nessa quarta-feira (16) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem, de 50 anos, foi detido em uma fiscalização na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Os policiais abordaram o ônibus, que havia saído do Recife e seguiria para Floriano, no Piauí, com oito passageiros. Em seguida, o motorista tentou fugir com o veículo por três quilômetros, até ser alcançado pela viatura.

Ao realizar o teste do bafômetro, foi registrado o índice de 0,40 mg/l, que configura crime de trânsito. O motorista informou que passou a noite bebendo e só parou às 5h. Ele disse ainda que assumiu a direção do ônibus às 12h30 do mesmo dia, conforme informou a PRF.

O homem foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para a continuidade dos procedimentos legais. (G1)