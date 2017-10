Motorista de ônibus é preso em flagrante por dirigir alcoolizado na BR-232 em Serra Talhada

Um motorista de ônibus foi preso na última sexta-feira por dirigir alcoolizado na BR 232, no município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo estava lotado de passageiros e seguia o trajeto de Belém do Pará à capital pernambucana.

A fiscalização da polícia identificou o condutor no quilômetro 405 da rodovia. Após realizar o teste, o bafômetro acusou o índice de 0,60 mg/l, que configura crime de trânsito.

O caso foi encaminhado para a degacia da Polícia Civil de Serra Talhada. O motorista foi preso em flagrante e autuado no valor de R$ 2.934,70. Os passageiros tiveram de esperar no local até que outro motorista habilitado chegasse.