Motorista desce do ônibus para ajudar casal de cegos a atravessar BR

Um exemplo simples de gentileza chamou a atenção em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O motorista de um ônibus desceu do coletivo para ajudar um casal de deficientes visuais e o filho, de um ano e 11 meses, a atravessar a BR-104. O radiologista Lenilson Vitório e a auxiliar de radiologia Luzia Ferreira moram no Residencial Alto do Moura e trabalham na cidade.

Na última sexta-feira (10), eles pegaram o ônibus da linha 134, do residencial, e pediram parada em frente à rodoviária da cidade, que fica às margens da BR-104. Sem hesitar, o motorista do coletivo, Cícero Santos, 39 anos, desceu do veículo e fez a travessia com o casal de cegos e a criança até o outro lado da pista. Cícero trabalha há um ano e nove meses como motorista de ônibus, e geralmente atua nas linhas de turismo. Quando não há viagens marcadas, faz o trajeto das linhas urbanas.

O trecho da BR em que fica a parada do lado oposto à rodoviária tem uma faixa de pedestres, mas desde que os radares fixos foram removidos, nem todos os veículos param para que os pedestres atravessem. Para um deficiente visual, isto torna-se ainda mais difícil. “Eu pedi licença ao pessoal dentro do ônibus e desci para fazer a travessia junto com eles”, relembrou o motorista.

Apesar de ser uma atitude tão simples, a ação do motorista deixou muitos surpresos. “Eu me coloquei no lugar deles e vi a cena, que era difícil para mim, imagina para eles que não têm visão, não sabem o que está acontecendo ao redor deles”, explicou o motorista. Para ele, é preciso usar da empatia. “Dar um bom dia, um abraço, já muda tudo”.

Sentimento do casal

A auxiliar de radiologia Luzia Ferreira ficou satisfeita com o gesto. “Eu achei muito interessante, porque ele nem se importou, deixou o ônibus lá, pediu licença aos passageiros, desceu com a gente e atravessou para o outro lado”, contou.

Para o companheiro dela, o radiologista Lenilson Vitório, o motorista deu uma lição de vida. “Nós como pessoas com deficiência, temos nossas limitações. Dependendo do local, é muito difícil de atravessar, ali mesmo na rodoviária é bem complicado, é uma BR, onde os carros passam em muita velocidade, então achei importante essa atitude dele”, destacou.

Do NE10 Interior