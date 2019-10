Motorista do Samu é assassinado a tiros no Agreste de PE

Um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), identificado como Guilherme José de Moura Filho, de 36 anos, foi assassinado a tiros no último sábado (26) em Frei Miguelinho, no Agreste de Pernambuco. As informações só foram repassadas na manhã dessa segunda-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, o homem trabalhava como motorista do Samu e estava de folga durante o fim de semana. Ele foi a um bar junto com dois amigos quando dois homens em uma moto chegaram no local, pediram para os amigos da vítima se afastarem e atiraram.

Ainda de acordo com a PM, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia disse que o homem bebia demais e sempre causava confusão no município. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)