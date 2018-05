Motorista é agredido ao tentar passar por bloqueio na BR-316 no Sertão de Pernambuco

Um motorista foi agredido ao tentar passar pelo bloqueio na BR-316, no trecho que liga os municípios pernambucanos de Ouricuri e Trindade, ambos no Sertão do estado. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (29). O caminhão carregado de grãos, estava sendo escoltado por soldados do Exército, quando foi apedrejado e o motorista foi atingido no olho. Ele foi socorrido no local pela equipe do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado.

De acordo com a assessoria do Exército, depois do atendimento, o caminhoneiro foi levado para o hospital de Ouricuri e já recebeu alta médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o bloqueio no trecho continua nesta quarta-feira (30). Em outras rodovias do Sertão, como a BR-428 em Lagoa Grande-PE, a BR-407 em Petrolina-PE e a própria BR-316, no trecho de em Parnamirim, alguns caminhoneiros já deixaram a paralisação. (G1)